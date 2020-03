Informatiebijeenkomsten over Windpark Groote Haar uitgesteld

GORINCHEM • In verband met het coronavirus en de adviezen van de overheid, heeft Energiecoöperatie de Knotwilg besloten om de informatiebijeenkomsten over Windpark Groote Haar uit te stellen.

De nieuwe data voor de bijeenkomsten worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de lokale media en de website: www.windparkgrootehaar.nl. Vragen beantwoordt de energiecoöperatie in de tussentijd graag via de mail info@energiecoöperatiedeknotwilg.nl.

De bijeenkomsten die worden uitgesteld zijn: 17 maart in Gorinchem, 19 maart MFC Den Hoek in Hoogblokland, 24 maart Ons Dorpshuis in Schelluinen, 31 maart MFC De Lingehof, Arkel.

Investeren in Windpark Groote Haar kan via de website www.windparkgrootehaar.nl. Daar staat ook meer informatie over het project en antwoorden op veelgestelde vragen.

Samen met Eneco ontwikkelt Energiecoöperatie de Knotwilg Windpark Groote Haar in Gorinchem. Het windpark, bestaande uit twee windmolens, wordt gebouwd bij het gelijknamige, toekomstige bedrijventerrein. Inwoners en ondernemers kunnen investeren in het windpark tegen een aantrekkelijk rendement.