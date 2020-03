Kom Binnen Bij Bedrijven afgelast wegens coronavirus

REGIO • In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Kom Binnen Bij Bedrijven besloten de week in maart niet te laten doorgaan.

In de gemeenten Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden stond dit evenement op de agenda. Momenteel wordt overleg met de deelnemende gemeenten gevoerd of de actieweek wordt uitgesteld of geannuleerd.