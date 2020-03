Wethouder Quik opent Repair Café in Brandwijk

BRANDWIJK • Wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden heeft woensdag 11 maart het Repair Café van Huis van de Waard in De Overstap geopend. Slecht leesbare rummikub cijfers werden opnieuw beschilderd.

Elke tweede woensdagmorgen van de maand zijn er vrijwilligers aanwezig die de meest uiteenlopende reparaties kunnen uitvoeren: kleding herstelwerk, speelgoed dat stuk is, maar ook niet meer functionerend elektrische apparatuur en dergelijke. Belangstellenden kunnen binnen lopen voor een bakkie en onderwijl zullen de vrijwilligers de kapotte spullen trachten te repareren. Het Huis van de Waard is elke woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur in het clubgebouw van MeVe in De Overstap, Kerkweg 10 te Brandwijk.