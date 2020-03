REGIO • In de regio worden activiteiten en evenementen afgelast of uitgesteld in verband met Corona. Het Kontakt zal regelmatig een update geven van de bij hen bekende afgelastingen.

• Unesco Werelderfgoed Kinderdijk is vanwege het coronavirus tot en met 30 april gesloten. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) heeft dat besluit genomen na overleg met de gemeente Molenlanden.

• De vier toneelavonden van CPJ Zuid West op 13, 14, 20 en 21 maart gaan vanwege het coronavirus niet door. De uitvoeringen van CPJ Centrum, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart in het dorpshuis te Ottoland gaan wel door. Er is wel een maximum van honderd mensen per zaal. De organisatie vraagt belangstellenden om bij de eerste tekenen van koorts of hoesten thuis te blijven. Om zeker van een plaats te kunnen zijn kan men vooraf kaarten bestellen op www.cpjcentrum.nl.

• Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen heeft het Beatrixziekenhuis in Gorinchem de bezoekregeling drastisch ingeperkt. Per dag mag er per patiënt nog slechts één persoon op bezoek komen. De bezoektijd is teruggebracht van 17:00 tot 19:00 uur.

• De KNVB heeft besloten alle wedstrijden tot 1 april af te gelasten, ook in het amateurvoetbal.

• Ook andere sporten hebben hun activiteiten stilgelegd. Wielerclub Jan van Arckel heeft de trainingen geannuleerd en alle volleybalwedstrijden zijn tot en met 31 maart afgelast.

• Diverse kerken maken melding van het niet doorgaan van de zondagse samenkomsten. Onder meer de kerk in Goudriaan heeft haar diensten tot en met eind van de maand maart geschrapt. Veel kerken maken melding op hun eigen website over hun samenkomsten.

• De regionale brandweerwedstrijd die op zaterdag 14 maart gehouden zou worden in Goudriaan, gaat niet door.

• Het stichtingsbestuur van Historisch Meerkerk neemt maandag 16 maart een besluit rond het wel of niet doorgaan van de voorjaarslezing, die op maandagavond 23 maart gepland is over het nationale brandweerwezen.