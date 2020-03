Toneeluitvoeringen CPJ Zuid West wegens corona verplaatst naar mei; CPJ Centrum treedt wel op

ALBLASSERWAARD • De vier toneelavonden van CPJ Zuid West op 13, 14, 20 en 21 maart gaan vanwege het coronavirus niet door. De uitvoeringen van CPJ Centrum, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart in het dorpshuis te Ottoland gaan wel door.

'Het is zowel financieel gezien als op het gebied van gezondheid voor ons een te groot risico om de toneelavonden door te laten gaan', laat het bestuur van de CPJ-afdeling weten. 'Uiteraard is dit voor ons geen keuze die makkelijk en plezierig was om te maken, zeker omdat er het afgelopen halfjaar veel werk heeft gezeten in de voorbereidingen achter de schermen.'

Uitstel betekent geen afstel. De toneelavonden worden verplaatst naar mei: vrijdag 1 mei: De Spil, Bleskensgraaf; zaterdag 2 mei: De Spil, Bleskensgraaf; donderdag 7 mei: De Vijf Lelies, Streefkerk; vrijdag 8 mei: De Vijf Lelies, Streefkerk.

Onder voorbehoud

Deze nieuwe opties zijn wel onder voorbehoud van de afspraken en eisen die de regering stelt. 'Dit houdt in dat elk evenement op ieder moment alsnog kan worden afgelast, als de maatregelen opnieuw worden aangescherpt.'

CPJ Centrum

Na uitvoerig overleg heeft CPJ Centrum besloten om vrijdag 13 en zaterdag 14 maart wel op te treden. 'We stellen echter een maximum van honderd mensen per zaal. Helaas zijn we daartoe genoodzaakt. Vanuit gezondheidsoverwegingen vragen wij u om bij de eerste tekenen van koorts of hoesten thuis te blijven. Om zeker van een plaats te kunnen zijn kunt u ze vooraf bestellen op www.cpjcentrum.nl.'