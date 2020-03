SWEK sluit bezoeklocaties Kinderdijk tot 30 april wegens coronavirus

KINDERDIJK • UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is vanwege het coronavirus tot en met 30 april gesloten. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) heeft dat besluit genomen na overleg met de gemeente Molenlanden.

'Wij sluiten hiermee aan bij de maatregelen die vandaag door de rijksoverheid zijn genomen', laat de SWEK op de eigen website weten. 'Eén van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het afgelasten van bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen komen.'

Met het besluit om alle bezoeklocaties voor zes weken te sluiten, wil de stichting ook duidelijkheid scheppen richting touroperators die de Kinderdijkse molens met groepen bezoeken. 'Een deel van de groepsboekingen voor de komende periode was al geannuleerd. We hopen die groepen op een later moment dit jaar te kunnen ontvangen.'