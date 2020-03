Beatrixziekenhuis: nog maar één bezoekers per patiënt per dag

GORINCHEM/REGIO • Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen heeft het Beatrixziekenhuis in Gorinchem de bezoekregeling drastisch ingeperkt. Per dag mag er per patiënt nog slechts één persoon op bezoek komen.

De bezoektijd is teruggebracht van 17:00 tot 19:00 uur.

Tijdens het bezoek

1. Schud geen handen

2. Was regelmatig je handen met water en zeep

3. Gebruik een papieren zakdoek en gebruik deze één keer