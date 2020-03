Twee nieuwe coronabesmettingen in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Er zijn twee nieuwe coronapatiënten in de gemeente Vijfheerenlanden.

Het gaat om twee patiënten die in thuisisolatie zijn. De GGD is bezig met bron -en contactonderzoek. Er zijn verder geen mededelingen gedaan over de kern waar de twee nieuwe coronapatiënten wonen en of ze uit één huisgezin komen.

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden wenst hen op Twitter een spoedig herstel toe.