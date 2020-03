Schrijver Arnon Grunberg komt wegens coronavirus niet naar Tankstation Scheiwijk

HOOGBLOKLAND • Arnon Grunberg heeft zijn bezoek aan Tankstation Scheiwijk, langs de A27 in Hoogblokland, donderdag afgezegd.

De reden is het coronavirus. De bekende Nederlandse schrijver wilde op zijn tour per caravan door Nederland vrijdag 13 maart ook Tankstation Scheiwijk in Hoogblokland aandoen. De toer is bedoeld om zijn nieuwste boek, 'Bezette gebieden', te promoten.