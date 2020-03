Eerste patiënt met coronabestemming in Albert Schweitzer ziekenhuis

DORDRECHT/REGIO • Bij een opgenomen patiënt in het Albert Schweitzer ziekenhuis is woensdagavond de besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om de eerste patiënt in het Dordtse ziekenhuis bij wie het virus bewezen is.

De patiënt, een inwoner van Dordrecht, wordt behandeld en verpleegd in isolatie volgens het daarvoor geldende protocol. Alle zorg aan de patiënt en alle andere patiënten gaat ongehinderd door.

Het ziekenhuis brengt in kaart met wie de patiënt recent in contact is geweest. Deze personen (patiënten en medewerkers) worden voor zover nodig getest of moeten zichzelf monitoren gedurende veertien dagen om te bekijken of ze klachten ontwikkelen.

Verdere details over de situatie van de patiënt worden om privacyredenen niet bekendgemaakt.