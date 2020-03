Oranjefonds roept op om NLdoet-activiteiten uit te stellen

REGIO • Het Oranjefonds roept deelnemende organisaties aan NLdoet op hun activiteiten uit te stellen. "Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden we het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan", schrijft het Oranjefonds op haar website.

"Met pijn in ons hart geven we dit advies. NLdoet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid", zegt waarnemend directeur Marc van Hal.

Voor komende vrijdag en zaterdag stond de 16e editie van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land, gepland. Er stonden zo'n 8.700 klussen gepland waarbij mensen iets goeds konden doen voor een ander. Van Hal: "NLdoet staat voor sociale verbinding. En dat strookt niet met de oproep tot sociale onthouding. Het coronavirus heeft grote invloed op de samenleving. Mensen die al weinig sociale contacten hebben, ervaren door deze uitbraak nog meer een gevoel van eenzaamheid. Organisaties die zich inzetten voor anderen en die volledig op vrijwilligers draaien, hebben nu veel minder handen die mee kunnen helpen. We willen iedereen in Nederland dan ook oproepen tijdens deze pandemie om te kijken naar mensen die hierdoor geraakt worden. En daarbij de adviezen van het RIVM te volgen. Verbinden en elkaar helpen zal iedere dag cruciaal zijn de komende maanden."

Verzetten

Het Oranje Fonds vraagt alle deelnemers dan ook hun activiteiten op een ander moment wel door te laten gaan. "Want vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in Nederland. En alle activiteiten die dit weekend uitgevoerd zouden worden, zouden een groot verschil maken voor veel mensen." Op NLdoet.nl kunnen deelnemers lezen hoe zij hun activiteiten kunnen verzetten. Er komt vooralsnog geen nieuwe landelijke datum. Organisaties zijn vrij om dit naar eigen inzicht te bepalen.