Gemeente waarschuwt voor nepnieuws over corona in Schoonhoven

SCHOONHOVEN • De gemeente Krimpenerwaard waarschuwt voor een nepbericht van NU.nl, dat rondgaat op social media. Volgens het bericht zouden er bij restaurant Rivero in Schoonhoven twintig gasten besmet zijn met het coronavirus.

Het bericht is onjuist en nep, meldt Krimpenerwaard. 'De GGD geeft aan dat er geen besmettingen zijn bij restaurant Rivero'. In Krimpenerwaard zijn sinds 10 maart drie besmettingen geconstateerd: twee in Schoonhoven en één in Haastrecht. Als dit aantal wijzigt, meldt de gemeente dit op de eigen social mediakanalen. Verder adviseert Krimpenerwaard om berichten over corona te checken via de officiële kanalen van het RIVM, GGD Hollands Midden of de gemeente.