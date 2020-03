NL Doet bedrijventerrein Meerkerk uitgesteld wegens coronavirus

MEERKERK • Avres heeft besloten de vrijwilligersactie NL Doet op het bedrijventerrein in Meerkerk zaterdag 14 maart niet door te laten gaan. Het Oranjefonds heeft alle organisaties die deelnemen aan NL Doet opgeroepen hun activiteiten uit te stellen.

Vrijwilligers van onder andere de bedrijven op het terrein en van de gemeente zouden zaterdag aan de slag gaan met het 'vergroenen' van het terrein door bomen en struiken te planten. Ook wethouder Maks van Middelkoop en Avres-directeur Saar Spanjaard zouden meedoen.

Richtlijnen RIVM

De gemeente Vijfheerenlanden volgt de richtlijnen van GGD Utrecht en het RIVM. Een woordvoerder: "Dit is een besluit van Avres zelf. Als gemeente zijn wij constant alert. Het RIVM en de GGD komen iedere dag met een update. Hun richtlijnen houden wij aan. Of er meer evenementen gepland zijn die nu niet doorgaan, weet ik niet. Organisaties nemen daarover zelf een besluit."

Mocht de update van het RIVM en de GGD melding maken van veranderde richtlijnen, dan overlegt de gemeente over de gevolgen voor Vijfheerenlanden. Eventuele maatregelen komen dan op de website van de gemeente te staan.

'Niet verantwoord'

Het Oranjefonds meldt over NL Doet: 'Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden we het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan.' De website citeert waarnemend directeur Marc van Hal: "Met pijn in ons hart geven we dit advies. NLdoet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid."

Verzetten

Het Oranje Fonds vraagt alle deelnemers hun activiteiten op een ander moment wel door te laten gaan. Op NLdoet.nl kunnen deelnemers lezen hoe zij hun activiteiten kunnen verzetten. Er komt vooralsnog geen nieuwe landelijke datum. Organisaties zijn vrij om dit naar eigen inzicht te bepalen.