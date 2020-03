Informatieavonden over investeren in Windpark Groote Haar

REGIO • Energiecoöperatie de Knotwilg nodigt Inwoners en ondernemers uit voor de informatieavonden over samen investeren in Windpark Groote haar.

"Wie ons geld leent voor de bouw van het windpark, krijgt er veel voor terug", zo stelt de energiecoöperatie: 5% rente over je inleg, milieuwinst en geld voor de lokale gemeenschap. Tijdens de informatieavonden horen belangsellenden er alles over.

Aantrekkelijk rendement

Energiecoöperatie de Knotwilg en Eneco bouwen samen twee windmolens bij het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem. Wie lid is of wordt van Energiecoöperatie de Knotwilg kan meedoen en investeren in het windpark.

De volgende informatieavonden staan gepland:

• 17 maart Natuurcentrum Gorinchem, Gijsbert van Andelpark 1.

• 19 maart MFC Den Hoek, Dorpsweg 81, Hoogblokland.

• 24 maart Ons Dorpshuis, Commanderijstraat 9, Schelluinen.

• 31 maart MFC De Lingehof, Harpstraat 11, 4241 CA Arkel.

Aanvang is telkens om 19.30 uur.

Kijk voor meer informatie op www.windparkgrootehaar.nl.