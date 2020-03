Burgemeesters leggen vloerplaat hospice De Cirkel

PAPENDRECHT • Om de officiële start van de bouw van hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard te markeren, hebben de burgemeesters Segers (Molenlanden), Van Hemmen (Sliedrecht), Moerkerke (Papendrecht) en locoburgemeesters Zandvliet (Alblasserdam) en Baggerman (Hardinxveld-Giessendam) de laatste vloerplaat van de begane grond van het hospice in Papendrecht gelegd. Met z'n vijven representeren zij de gemeenten waar het nieuwe hospice aan de Roerdomp/hoek Andoornlaan zich op gaat richten.

Stijl Architectuur BV BNA heeft het ontwerp gemaakt van het nieuwe hospice en VORM uit Papendrecht bouwt het bijna-thuis-huis voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Er is bewust gekozen voor partners uit de regio, vanwege de maatschappelijke functie.

Zes bewonerskamers

Het nieuwe hospice krijgt zes bewonerskamers. Het huidige hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht dat al meer dan negen jaar bestaat, is uitgangspunt bij het programma van eisen. Wel speelt duurzaamheid nu een veel belangrijkere rol. Het huis krijgt zonnepanelen, is gasloos en er is gekozen voor duurzame bouwmaterialen. Alles wordt zo milieubewust en energievriendelijk gerealiseerd.

In zijn speech spreekt voorzitter Ad van Driel van het bestuur van hospice De Cirkel van een speciaal moment in een uniek traject. "Na nog geen twee jaar voorbereidingstijd konden we starten met de bouw van een nieuw huis. Dat is met name te danken aan de geweldige samenwerking in de regio met de gemeenten, zorgverleners en andere betrokkenen zoals de architect en de bouwonderneming. Ook tal van vrijwilligers hebben hun schouders onder dit project gezet met als resultaat dat we hier nu vandaag staan bij een schitterend gebouw in wording."

Prachtige donaties

Ook bedankte hij de sponsoren. "We hebben prachtige donaties gekregen en die geven ons vertrouwen voor de toekomst, maar we zijn er nog niet. Een hospice is afhankelijk van giften en er komt veel kijken bij het bouwen, inrichten en exploiteren van een hospice. Ook is het zo dat een nieuw hospice de eerste twee jaar geen overheidssubsidie krijgt. We zijn daarom heel blij met iedereen die een steentje kan en wil bijdragen aan ons hospice. Die hulp hebben we nog steeds keihard nodig."

Burgemeester Moerkerke zegt het fijn te vinden zo'n bijzondere voorziening in de regio te hebben. "Er is behoefte aan en dan is het prachtig dat we dit kunnen bieden aan onze eigen inwoners, maar ook aan de mensen die wonen in de gemeenten waar mijn collega's burgemeester zijn. Ik vind het heel mooi dat wij hier gezamenlijk een stukje van de begane grondvloer hebben gelegd en dat wij op die manier kunnen bijdragen aan een comfortabel huis voor mensen in hun laatste levensfase."

Inmiddels zijn er al meer dan honderd belangstellenden voor de functie van vrijwilliger. "Bijzonder om te merken dat het hospice al zo leeft in de harten van mensen," aldus Ad van Driel. Met de nieuwe vestiging hoopt hospice De Cirkel dat er minder vaak wachtlijsten zijn. Als er geen onvoorziene omstandigheden zijn, opent het nieuwe hospice in het najaar van 2020 zijn deuren.

Voor meer informatie: www.hospicedecirkel.nl.