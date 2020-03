Vmbo'ers Willem de Zwijger College naar landelijke finale Vakkanjers

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Vmbo-leerlingen van het Willem de Zwijger College uit Hardinxveld - Giessendam hebben woensdag 11 maart een ticket naar de landelijke finale van Vakkanjers in de wacht gesleept.

Dit gebeurde tijdens de halve finale in Rotterdam. Hier presenteerden teams van 13 vmbo scholen hun oplossingen en ideeën om jongeren meer te laten bewegen, in opdracht van de Johan Cruyff Foundation.

De teams kwamen naar de halve finale in Rotterdam met allerlei verschillende ontwerpen. Van een real life virtual reality game waarin online gaming en buitenspelen samenkomt tot nieuwe vormen van tikkertje, ganzenbord, lummelen en doolhoven. "Er zaten ontzettend veel originele ideeën tussen", aldus Desmond Post, jurylid namens de Cruyff Foundation. "Voor de jury was het lastig kiezen. We zijn enorm benieuwd hoe de winnaars hun ontwerp nog verder gaan perfectioneren voor de finale."

Het winnende team van het Willem de Zwijger College uit Hardinxveld-Giessendam was blij verrast met het finaleticket. Zij hebben 'Trampobal' bedacht (zie https://scout.vakkanjers.nl/candidate/details/7823) en plaatsten zich hiermee voor de landelijke finale, die op 10 en 11 juni gehouden wordt in Omnisport te Apeldoorn. Hier pitchen ze hun prototypes voor publiek en jury.

Voor meer informatie: www.vakkanjers.nl.