VVD wil maatregelen op OV-knooppunt Meerkerk; bang voor ongelukken

MEERKERK • VVD Molenlanden dringt aan op maatregelen om OV-knooppunt Meerkerk veiliger te maken. Volgens de partij is het een kwestie van tijd voordat er ongelukken gebeuren.

De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek dat uitgevoerd wordt naar de verkeersstromen bij OV-knooppunt Meerkerk, dat gelegen is aan de N214, deels onder het viaduct van de A27. Dat onderzoek wordt gehouden op initiatief van de provincie Zuid-Holland, Qbuzz en de gemeenten in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem.

Het doel van het onderzoek was het in beeld brengen van alle verkeersstromen en het onderzoeken van alternatieven voor dit knooppunt. De resultaten van het onderzoek werden eind 2019 al verwacht. Begin 2020 zou bekend worden welke vervolgstappen worden gezet om het knooppunt aan te passen en veiliger te maken.

Maar het is nu al maart en de VVD heeft nog niets vernomen over vervolgstappen. De VVD wil graag zo snel mogelijk weten wanneer de uitkomsten bekend zijn en wat de vervolgstappen zijn om het OV-knooppunt veiliger te maken.

"Wij stellen hier nu vragen over, omdat wij recent vanuit de hoek van de chauffeurs erop geattendeerd zijn dat er regelmatig bijna-ongelukken op dat knooppunt plaatsvinden, doordat reizigers de rijbaan over rennen om hun aansluiting te halen", schrijft Philomeen Breddels van VVD Molenlanden aan het gemeentebestuur.

"Er wordt gevreesd dat het een kwestie van tijd is, voordat er daar een reiziger onder een bus of auto komt. Hierdoor vindt VVD Molenlanden dat het tijd is dat er meer bekend wordt over het onderzoek en de maatregelen die genomen moeten worden."