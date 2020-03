Bedrijventerrein Meerkerk moet voorbeeld worden voor vergroening

MEERKERK• Bedrijven, de gemeente en vrijwilligers slaan de handen ineen om het bedrijventerrein in Meerkerk groen te maken. Ze grijpen NL Doet op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart aan om daar een begin mee te maken.

De activiteiten tijdens NL Doet zijn een eerste stap op weg naar een groenere werk- en leefomgeving op het bedrijventerrein langs de A27. Werknemers van bedrijven op het terrein, ambtenaren van de gemeente Vijfheerenlanden en andere vrijwilligers zullen streekeigen bomen en struiken planten. Ze doen dit samen met Prachtlint, de organisatie die werkt aan meer biodiversiteit in de regio AV. Op vrijdag 13 maart zal de groenploeg van Avres samen met een door de gemeente ingehuurd bedrijf voorbereidende werkzaamheden verrichten.

Flinke oppervlakte

Peter Paul Klapwijk van Prachtlint: "We denken met BlauwZaam en Prachtlint al langere tijd na over het vergroenen van bedrijventerreinen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Die beslaan bij elkaar een flinke oppervlakte, dus het zou een mooie stap zijn in ons streven de biodiversiteit te verbeteren. Een van onze partners is Avres aan de Energieweg in Meerkerk. Jordan den Boef, medewerker van Avres, is imker en geïnteresseerd in biodiversiteit. Hij wilde graag meedenken."

NL Doet

Ook in Meerkerk werd door bedrijven, de gemeente en de terreinverhuurder al langer nagedacht over vergroening. Klapwijk: "Maar het kwam niet van de grond. Ik dacht: misschien kunnen we NL Doet gebruiken om de bal aan het rollen te krijgen. Diederik van Beusekom, manager bij Avres, reageerde meteen enthousiast. Hetzelfde geldt voor Maks van Middelkoop, wethouder in Vijfheerenlanden."

Bijen en vlinders

Bij de keuze voor bomen en struiken is gelet op de betekenis voor de biodiversiteit. "Wat betekent het groen voor bijen, vlinders en andere insecten? Het fietsenhok van Avres gaan we aankleden met onder andere klimop. We beschouwen dit terrein als een voorbeeldproject waarmee we andere bedrijventerreinen laten zien wat er mogelijk is. Het zorgt ook voor sociale cohesie en het is gewoon leuk om te zorgen voor een groenere werk- en leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat mensen in een groene omgeving gezonder en gelukkiger zijn dan in een grijze omgeving."

Pad bushalte

Een idee voor een volgend project is er ook al. "Voor Avres loopt een wandelpad dat daar stopt. Werknemers die met de bus komen, moeten van het viaduct bij knooppunt A27 lopend naar hun werk. Dat is een gevaarlijke route, er wordt hard gereden. Een van de ideeën is om te bekijken hoe we een groen fiets- en wandelpad kunnen aanleggen. Gemeente en bedrijven willen dit heel graag. Binnenkort gaan we verdere plannen bespreken."

Aanmelden

De vrijwilligers worden op 14 maart getrakteerd op koffie en een lunch in de kantine van Avres, Energieweg 39. Er hebben zich al dertig mensen aangemeld, onder wie wethouder Van Middelkoop en Avres-directeur Saar Spanjaard. Aanmelden kan via de sites van NL Doet of van Prachtlint, of bij de Wereldwinkel in Arkel.