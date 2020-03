Meedenken over transitie naar duurzame energie Molenlanden

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden kunnen op 24 en 30 maart meedenken over de regionale energiestrategie in de regio. De eerste bijeenkomst vindt plaats in Gorinchem, de tweede in De Spil in Bleskensgraaf.

Wethouder Teunis Jaco Slob: "Anderhalf jaar geleden zijn we samen met Gorinchem aan de slag gegaan met het onderwerp regionale energiestrategie; de omschakeling van fossiele naar duurzame energie. Met de gezamenlijke raden hebben we een route verkend. Nu willen we die ook met de samenleving delen en ideeën ophalen. We hopen deze zomer met een bod te komen, waarover de raden kunnen besluiten. Er zijn drie scenario's die we willen onderzoeken." (Zie: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/222602/windmolens-langs-a15-of-a27-of-toch-polder-met-zonneparken-)

Infrastructuur

Slob: "Wellicht is het mogelijk een optimale mix te maken, een combinatie van scenario's. In de raad is aangegeven: bekijk zo breed mogelijk wat er in de toekomst nog meer aan mogelijkheden is. Er zijn ideeën waarbij gebruik en productie dichter bij elkaar komen. Dat is interessant, want het netwerk is een beperkende factor. De infrastructuur van leidingen en netwerken is medebepalend voor wat je kunt realiseren. Een voorbeeld: bedrijven die zonnepanelen koppelen, er wellicht ook een opslag tussen plaatsen om pieken en dalen te compenseren."

Energie besparen

De wethouders voerden een gesprek met de agrarische sector. "We bespraken hoe je gebruik en productie optimaal kunt afstemmen. Een vraag die ook aan de orde moet komen: hoe kunnen we energie besparen?"

Het ontwikkelen van een energiestrategie is een opdracht van de landelijke overheid. "Het Rijk zal straks ons plan narekenen, medio volgend jaar wordt het definitief", aldus Slob.

De gemeente plaatst binnenkort meer informatie over de bijeenkomsten op de website van Het Kontakt (onder 'nieuws' > 'Molenlanden')