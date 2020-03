Amazing Kids presenteert zesde cd: 'Land in zicht'

MOLENAARSGRAAF • Amazing Kids uit Molenaarsgraaf en omgeving hebben hun zesde cd 'Land in zicht' gepresenteerd. Hanneke Scherff leidt het kinderkoor. We stellen haar enkele vragen.

1. Kun je de liedjes omschrijven die op de cd staan?

Hanneke: "De cd is verrassend door de verschillende stijlen en onderwerpen. Leer alle bijbelboeken uit je hoofd met het lied Ken je alle namen, ontdek wat het Griekse woord Ichthus betekent, sport mee met Ready Steady go! en speel luchtgitaar bij Aan de bak. En wat denk je van de vrolijke openingsknaller Welkom aan boord die zeker in je hoofd blijft hangen!"

2. Vanwaar de titel 'Land in zicht'?

Hanneke: "We hadden twee liedjes rondom dit thema: Welkom aan boord en Ay ay kapitein. Toen kwam het idee van Land in zicht en wilden we ook nog een liedje schrijven met die titel. Later hebben we met kindertheater Knettergek ook een theatervoorstelling bedacht rondom dit thema. Land in zicht is een hoopvol thema. Het geeft iets weer van verlangen en de zekerheid dat we veilig aankomen omdat Jezus onze kapitein is."

3. Lijkt de cd op de vorige cd's van Amazing of is dit heel anders?

Hanneke: "De liedjes passen weer heel goed bij de belevingswereld van kinderen, net als bij de andere cd's. Ook is er weer veel afwisseling in thema's en muziekstijlen zoals je dat van ons gewend bent. Er zijn op de cd Land in zicht meer liedjes met een andere opbouw, niet zo standaard met twee coupletten, refrein en bridge. We zijn daar duidelijk meer mee aan het experimenteren geweest en dat geeft een verrassend effect aan deze cd. We hebben deze keer een record aantal muzikanten ingevlogen voor de cd. Dat komt zeker ten goede aan de sound."

4. Hopen jullie weer prijzen te pakken bij de Zilveren Duif met deze cd of denken jullie daar niet aan bij het maken van een nieuwe cd?

Hanneke: "Als we een nieuwe cd maken, dan zijn we daar niet mee bezig. Het is gewoon heerlijk om je muzikale talenten te gebruiken, creatief te zijn en te proberen de boodschap van de bijbel over te brengen naar kinderen. Het geeft voldoening om daarbij vernieuwend te zijn en goede kwaliteit na te streven. We hopen dat veel mensen weer geïnspireerd worden door de cd en de liedjes zingen in hun gezin, school, kerk of op hun koor. We hebben de ideeën gekregen van God om anderen tot een zegen te zijn."

5. Wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?

Hanneke: "Amazing Kids tourt met de gelijknamige theatervoorstelling Land in zicht samen met kindertheater Knettergek door Nederland. Amazing Kids repeteerde zaterdag samen met Matthijs van Kindertheater Knettergek voor de theatervoorstelling. We hebben een boot met stuurwiel op het podium staan. Ziet er echt te gek uit! Matthijs is de kapitein en de kinderen zijn de matrozen. Tijdens de voorstelling wordt je verrast door zang, dans, theater, goocheltrucs, lichteffecten, en nog veel meer. Na afloop is er een afterparty."

Mensen kunnen de cd bestellen via de webshop www.confuocomuziek.nl of bij een christelijke boekhandel. Alle bladmuziek en tracks van Amazing zijn binnenkort op www.kidsmusic.nl te bestellen.