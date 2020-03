Meer parkeerplaatsen bij winkelcentrum Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Het dorp Molenaarsgraaf krijgt er op vrij korte termijn zes parkeerplaatsen bij en op de iets langere termijn nog enkele extra. De eerste zes nieuwe plekken worden gerealiseerd op het parkeerterreintje tussen de hervormde kerk en café Boerenklaas in Brandwijk.

Wethouder Johan Quik: "Er is in dit deel van het dorp grote parkeerdruk, zeker voor het kort parkeren, tussen kerk, school en winkelcentrum. Er zijn over dit onderwerp twee bijeenkomsten gehouden met inwoners en ondernemers. We kunnen er op de middellange termijn zes parkeerplaatsen bij maken; ten zuiden van Boerenklaas komen er vier bij en tegen het appartementencomplex aan komen er ook twee."

Nog meer plekken

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is grond van particulieren aan te kopen voor nog meer plaatsen. Quik: "Of om gebruiksrecht te verwerven. Inclusief de genoemde zes parkeerplaatsen zijn er tussen de tien en twintig extra plekken nodig."

Korte termijn

Eerst moet een vergunningentraject gevolgd worden. "We willen het op zo kort mogelijke termijn in gang zetten. Als niemand bezwaar maakt kunnen we over enkele weken aan de slag, anders over een aantal maanden. De verwachting is dat het plan goed zal worden ontvangen door omwonenden. We proberen er ook groen te realiseren."