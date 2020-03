Vijfde inwoner Hardinxveld-Giessendam besmet met coronavirus

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Dinsdag werd bevestigd dat een vijfde inwoner van Hardinxveld-Giessendam besmet is met het coronavirus.

Er is volgens de GGD geen directe link tussen de beide gezinnen, waarvan een aantal leden eerder besmet bleek, en deze nieuwe patiënt. 'De vandaag bevestigde patiënt is in Noord-Italië geweest en zit in thuisisolatie.' Om de privacy van bevestigde patiënten zoveel mogelijk te respecteren geeft de GGD ZHZ geen nadere informatie meer over leeftijd en geslacht.