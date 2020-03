Machinistenkampioenschap in Groot-Ammers biedt uitgebreid programma

GROOT-AMMERS • Op het terrein van Korenet aan de Transportweg 6 in Groot-Ammers wordt op zaterdag 4 april het machinistenkampioenschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gehouden.

"Op het machinistenkampioenschap laten we zien hoe leuk het werk op een graafmachine is, maar ook wat er verder gebeurt in de sector Groen, Groen en Infra", zegt Martin de Kuiper, voorzitter van het machinistenkampioenschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. "Een ander belangrijk streven van ons is de jeugd enthousiast te maken voor onze sector. Dat doen we via de jeugdspelen tot zeventien jaar en het schatgraven."

"Het machinistenkampioenschap wordt steeds bekender", zegt De Kuiper. "Een goede ontwikkeling, want zo krijgen wij de kans om de sector Groen, Grond en Infra nog beter te promoten. Uiteraard staat de kraan centraal, maar de sector heeft zoveel meer om te laten zien. Noem de trekker, de shovel en het grondwerk. Wij willen graag de hele sector belichten, van de cultuurtechniek tot aan de agrarische loonbedrijven. Er is dan ook niets mooiers dan een machine te besturen en zelf te ervaren hoe het werkt. Die kans geven wij jong en oud."

"Op het machinistenkampioenschap krijg je de kans om te ontdekken of de sector iets voor jou is", zegt De Kuiper. Uiteraard begint dat bij de machinisten en de aankomende machinisten die de gelegenheid krijgen om te laten zien wie er het best overweg kan met de kraan. "Jongeren tussen twaalf en zeventien jaar dagen we ook uit via de jeugdspelen." De inzet van de minikraan tilt het ouderwetse spijkerpoepen en de zenuwspiraal naar een heel ander niveau.

Liever machines kijken? Ook dat kan. Op het terrein wordt een uitgebreid assortiment trekkers en grondverzetmachines tentoongesteld.

Sectorpromotie begint echter al bij de allerkleinsten en daarom is er ook aan hen gedacht. "Die hoeven zich niet te vervelen", zegt De Kuiper. "Ze krijgen via schatgraven de kans om de kraan te ontdekken." Ouders en jongeren kunnen zich ondertussen laten informeren over de opleidingen in de sector en wat die sector allemaal te bieden heeft.

Iedereen mag meedoen

Het evenement wordt sinds 2008 georganiseerd door de lokale ondernemers Loon- en verhuurbedrijf W.H. de Kreij, De Kuiper Infrabouw en Korevaar BV in samenwerking met branchevereniging Cumela. Het heeft een lokale naam, maar iedereen is welkom.

"De komende jaren hebben we veel nieuwe vakmensen nodig en daarom is het zo belangrijk dat de sector via evenementen als het machinistenkampioenschap wordt gepromoot", zegt Janneke Wijnia, directeur van Cumela. "Hier kunnen jongeren zien en ervaren hoe leuk het werk van een machinist is, maar ook ontdekken wat er nog meer gebeurt en wat de opleidingen Groen, Grond en Infra te bieden hebben. Scholen en praktijk komen samen", aldus Wijnia. Ze legt uit dat de ondernemers bij de opzet van het machinistenkampioenschap worden ondersteund door de opleidingsinstanties. "Wij staan honderd procent achter dit soort samenwerkingen."

Voor meer informatie: www.machinistenkampioenschap.nl.