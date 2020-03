VVN verzorgt elektrische fietscursus in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Dinsdag 31 maart organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente Molenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, een Elektrische Fiets Informatiedag voor senioren. Deze zal plaatsvinden in Nieuw-Lekkerland.

Steeds meer mensen maken gebruik van een elektrische fiets. Het kan lastig zijn om op een juiste manier aan het verkeer deel te nemen. Het verkeer wordt steeds drukker. Ook veranderen de verkeersregels regelmatig. Maar ook het fietsen vraagt meer aandacht en behendigheid dan het fietsen met een fiets zonder trap-ondersteuning. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur en wordt gehouden bij 't Waellant, Ooievaar 10 in Nieuw Lekkerland.

Inhoud cursus

De belangrijkste verkeersregels en borden voor fietsers worden besproken, vooral de bebording rondom fietspaden en het gebruik van fietsstroken. Ook is er aandacht voor de dode hoek bij vrachtwagens. Verder krijgt men informatie waar men op moet letten bij de aanschaf van een e-bike. Deelnemers gaan onder begeleiding van medewerkers van Veilig Verkeer Nederland ( VVN ) op een parcours oefeningen doen. Deelnemers leren meer over het zwaartepunt van een e-bike, evenwicht houden en u doet een remproef. Iedere deelnemer kan samen met een VVN-medewerker een rit door de wijk maken. Soms wordt ter plaatse een verkeerssituatie besproken. Na de rit volgt een gesprek met eventuele adviezen.

Aanmelden en kosten

Deelnemers komen met de eigen fiets of e-bike naar de informatiedag en men moet in het bezit zijn van een WA verzekering. Gevraagd wordt om op te geven voor 23 maart. Dit kan bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184-685317.