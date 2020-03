Echtpaar uit Schoonhoven besmet met coronavirus

SCHOONHOVEN • Bij een echtpaar uit Schoonhoven is het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit een test uitgevoerd door het LUMC.

Het echtpaar heeft na een vakantie in Noord-Italië klachten ontwikkeld. Het echtpaar zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed.

"Allereerst wens ik degene bij wie de besmetting is geconstateerd veel beterschap toe", reageert burgemeester Cazemier. "Het gaat gelukkig naar omstandigheden goed. We hopen op een snel herstel. Ik kan me goed voorstellen dat er onder onze inwoners vragen en zorgen leven. Ik raad iedereen aan de informatie en adviezen van het RIVM en de GGD goed op te volgen."