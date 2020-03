Gootsteenontstopper gemorst op benen conciërge: 'Het is gelukkig heel erg meegevallen'

PAPENDRECHT • Het gegil was zó hard dat besloten werd om 112 te bellen. Daarna kwamen de brandweer en de politie en werd even later de school ontruimd.

Er was gootsteenontstopper gekomen op de benen van de ene conciërge. En de andere kampte met ademhalingsproblemen. Gelukkig bleek het maandagochtend 9 maart allemaal uiteindelijk mee te vallen.

"Het is met een sisser afgelopen", blikt Janke van der Zaag terug. De voorzitter van het College van Bestuur van het Willem de Zwijger College kon enkele uren na het incident al opgelucht ademhalen, omdat de beide conciërges al uit het ziekenhuis ontslagen waren en op school kwamen om iedereen gerust te stellen.

Slechte riolering

"Wij hebben een slechte riolering", legt Janke uit. "De plannen voor de nieuwbouw duren jaren en jaren en het gebouw wordt er niet beter op. Geregeld hebben we een verstopping op de toiletten. Deze dagen zijn we extra alert in verband met corona. Er is voldoende zeep in de toiletten en alle dispensers hebben we extra gevuld."

"De conciërges zijn zich ervan bewust dat een verstopping van een toilet tot infecties kan leiden en ze wilden vlak voor de school zou beginnen nog even het toilet ontstoppen in de gang bij de aula. Daar aangekomen bleek één van de conciërges iets teveel in zijn handen te hebben. Het flesje met gootsteenontstopper glipte uit zijn vingers en viel op de grond. De veiligheidsdop sprong eraf en er kwam vloeistof op zijn broek.

Het brandende goedje trok door de broek en veroorzaakte veel pijn bij de eerste conciërge, waardoor de andere besloot 112 te bellen. Toen de tweede conciërge de eerste te hulp schoot, ademde hij de giftige dampen in en kreeg ademhalingsmoeilijkheden. Samen werden ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Korte broek

Janke: "In eerste instantie zag het er dramatisch uit, maar het is gelukkig met een sisser afgelopen. Een paar uur later kwam de conciërge terug op school om te melden dat het goed met hem ging. Hij had wel een korte broek aan, omdat ze in het ziekenhuis verkoelende zalf op zijn benen hadden gesmeerd."

Omdat het ongelukkige incident plaatsvond in de hal nabij de aula, heeft de schoolleiding besloten om de leerlingen de rest van de dag vrijaf te geven. De brandweer en medewerkers van de school waren nog enige tijd bezig met het schoonmaken van de plaats des onheils. "Logistiek gezien was dit de meest vervelende plaats in de school. Iedereen moet er voortdurend langs", besluit Janke.

De leerlingen zijn dinsdag weer welkom aan de Van der Palmstraat. De conciërges krijgen nog een extra dag vrij.