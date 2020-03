School met de Bijbel Bleskensgraaf schooldamkampioen ZHZ

BLESKENSGRAAF/HOOGBLOKLAND • De pupillengroep van de School met de Bijbel uit Bleskensgraaf is schooldamkampioen geworden in Zuid-Holland Zuid. Bij de welpen zegevierde De Wegwijzer uit Hoogblokland.

Maar liefst 18 pupillen schoolteams streden om de titel Schooldamkampioen van Zuid-Holland Zuid. Eén van deze teams was De Bron uit Molenaarsgraaf. Vorig jaar werden ze met een 100% score kampioen van Zuid-Holland-Zuid. Ook de nationale titel was een prooi voor de dammers uit Molenaarsgraaf. Er werd niet verwacht dat ze dit huzarenstukje dit jaar zou herhalen. Alle spelers van het kampioensteam hadden namelijk de overstap naar het voortgezet onderwijs gemaakt.

Vooraf werden De Regenboog uit Gorinchem en School met de Bijbel uit Bleskensgraaf als titelkandidaat gezien. Dat bleek terecht. Na drie speelronden hadden beide teams als enigen de volle winst binnen gehaald. Het was dus logisch dat in de vierde ronde het onderlinge treffen op het programma stond. Dat werd een spannende strijd. Bart bracht de dammers uit Bleskensgraaf op voorsprong door een degelijke overwinning op Daniël. Rik bracht de Gorcumers snel langszij dankzij een mooie winst op Joël. Joshua wist Dave te verslaan en bracht de tussenstand op 4-2 voor de dammers uit Bleskensgraaf. Lucas en Timo speelden op het scherpst van de snede. Na een spannende partij werden de punten gedeeld, waardoor de winst voor School met de Bijbel was. Omdat ook de volgende 4 wedstrijden in winst werden omgezet ging de titel naar Bleskensgraaf. De 100% score was een uitstekende prestatie.

De Regenboog herstelde zich snel na het verlies tegen Bleskensgraaf. Winst was er in de volgende ronde. Daarna haperde de machine enigszins. Het reserveteam van School met de Bijbel had na de nederlaag in de eerste ronde de weg omhoog gevonden en was met 4 overwinningen op rij in een flow gekomen. Samen met De Regenboog werd de tweede plaats gedeeld. De onderlinge strijd bleef onbeslist: 4-4. Daarna wonnen beide teams hun volgende wedstrijd. De laatste ronde zou beslissend zijn wie welke plaats op het podium zou innemen. De Regenboog liet er geen gras over groeien en overklaste de Oranje Nassauschool uit Veen met 8-0.

Het tweede team van School met de Bijbel had het erg moeilijk in de laatste ronde. Ze troffen de jonge dammers (alle spelers zijn nog welp) van De Wegwijzer uit Hoogblokland. Dat team was door een afzegging op het laatste moment als invaller aan het deelnemersveld toegevoegd en deed buiten mededinging voor de prijzen mee. Met maar liefst 6-2 ging de winst naar Hoogblokland. Daarmee waren de nummers 2 en 3 bekend. De Hoogbloklanders klommen naar de vierde plaats, net voor de spelers van de Groen van Prinstererschool uit Oud-Alblas.

Op gepaste afstand volgden een achttal teams met 7 of 8 punten. De meeste van deze teams mogen meedoen aan de halve finale van het NK-schooldammen op zaterdag 18 april.

Welpen

Maar liefst 20 schoolviertallen streden woensdagmiddag 4 maart om de titel schooldamkampioen van Zuid-Holland Zuid voor welpenteams. Tot aan de allerlaatste zet was het spannend welk team het kampioenschap zou veroveren. Bij het ingaan van de laatste ronde was bekend dat De Wegwijzer 1, De Bron 1 en Groen van Prinsterer het podium zouden vullen. Alleen wie op welke plaats zou eindigen was onzeker. De Wegwijzer had de beste papieren. Zij hadden 1 wedstrijdpunt voorsprong op de twee achtervolgers. Groen van Prinsterer maakte geen fout tegen De Bron 3 en won verdiend met 6-2. Ook het eerste team van De Bron was met 6-2 te sterk voor het 2e team van de Ichthusschool. De Wegwijzer kwam vlot op een 2-0 voorsprong tegen De Klim-op 1, maar al snel maakten de debutanten uit Hoornaar gelijk. Nadat alle teams al uitgespeeld waren en de schijven en borden al opgeruimd werden, waren Renate en Koen en ook Guusje en Quinn nog volop bezig. Na het verstrijken van de tijd beslisten de arbiters beide partijen tot remise. Door dit gelijkspel eindigden de drie teams allemaal met 15 wedstrijdpunten op de gedeelde eerste plaats. Bepalend voor de eindstand was nu het totaal van de punten van de negen tegenstanders (zogenoemde weerstandspunten). Het verschil was minimaal. De Wegwijzer prolongeerde de titel, terwijl De Bron als tweede eindigde gevolgd door Groen van Prinsterer.

Evenzo spannend was het wie de plaatsen 4 t/m 6 zouden innemen, die teams waren namelijk verzekerd van deelname aan de halve finale van het NK-Schooldammen op zaterdag 18 april.

De Bron 3, Rehobothschool 1 en De Fakkel bezetten na 8 ronden deze belangrijke plaatsen met 10 punten. Zoals bekend verloor De Bron 3. De Fakkel en Rehobothschool namen het tegen el-kaar op. Het team uit Goudriaan bleek de sterkste en won verdiend met 6-2. Daarmee was De Fakkel verzekerd van de 4e plaats. De beide andere teams waren afhankelijk van de uitslagen van hun concurrenten. Door een overwinning in de laatste ronde wist het kroonteam van de Oranje Nassauschool ook op 10 punten te komen. De Klim-op 1 eindigde door de remise tegen de kampioen in de laatste ronde ook op een totaal van 10 punten. Vier teams met evenveel punten op de plaatsen 5 t/m 8. Ook hier gaven de weerstandspunten de doorslag. De Bron 3 en De Klim-op 1 hadden een aanmerkelijk zwaarder programma gehad en legden beslag op de fel begeerde plaatsen 5 en 6.

De Rehobothschool en de Oranje Nassauschool staan nu op de reservelijst voor deelname aan de halve finale van het Nederlands kampioenschap.

Het niveau van dit scholenkampioenschap was erg hoog. Het team van Groen van Prinsterer was in mei 2019 als 3e geëindigd in de strijd om het kampioenschap van Nederland. Het team speelt nog steeds in dezelfde samenstelling. Dat zegt dus wel iets over het niveau van hun tegenstanders.

Het was een bijzondere middag, de veelal jonge spelers moesten maar liefst 9 wedstrijden spelen. Iedere keer weer geconcentreerd beginnen aan een nieuwe partij. Dat is een geweldige prestatie. Een compliment aan alle spelers, iedereen heeft het super gedaan, ook al val je net buiten de prijzen.

In ieder geval zes teams mogen ZHZ vertegenwoordigen in de halve finale NK-Schooldammen op zaterdag 18 april met als inzet een plaats in de landelijke finale.