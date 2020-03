Kaas- en zuivelboerderij Kuiper wereldkampioen

GIESSENBURG • Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper aan de Heideweg 2 in Giessenburg is in de afgelopen week wereldkampioen geworden bij de World Championship Cheese Contest

Zonder dat het bedrijf dat wist, heeft een afnemer de Chimichurry kaas ingestuurd naar dit kampioenschap. Donderdag werd Kuiper gebeld met de mededeling dat men in de 'Open Class: Hard cheeses, flavored' eerste was geworden.

Het tweejaarlijkse wereldkampioenschap is de grootste kaas-, boter-, en yoghurtwedstrijd ter wereld. Een team van 62 internationaal gerenommeerde juryleden evalueerde alle 3667 inzendingen in ruim 120 categorieën tijdens de driedaagse wedstrijd. "Wat zijn wij ontzettend trots op ons team", aldus Kuiper op haar Facebook.