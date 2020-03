Kom Binnen Bij Bedrijven levert Loes de Kort baan op

REGIO • Reclame maken voor Kom Binnen Bij Bedrijven? Dan kun je terecht bij Loes de Kort. Zij dankt haar baan bij Molenlanden aan het evenement.Vacatures

Natuurlijk, als je op zoek bent naar werk kun je vaak vrijblijvend wel terecht voor een kennismaking. "Maar het grote voordeel van Kom Binnen Bij Bedrijven is dat de deur al openstaat", zegt Loes Fok. "Dat maakt het er veel makkelijker op om ergens binnen te stappen."

De inwoonster van Oud-Alblas was vorig jaar dan ook één van degenen die tijdens de eerste editie van KBBB in de gemeente Molenlanden zich aanmeldde. Bij Bayards in Nieuw-Lekkerland kreeg ze onder meer een korte les in lassen, bij brandstoffenhandel Den Hartog in Groot-Ammers keek ze rond en de laatste halte was de gemeente Molenlanden. Niet omdat ze graag als ambtenaar aan de slag wilde gaan. "Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt, maar bij de gemeente kon je je cv laten checken. Daarvoor ging ik erheen."

Sollicitatiegesprek

Het gesprek verliep meer dan prettig en kreeg een onverwachte wending toen het oog van de medewerker van Molenlanden viel op het kopje 'inkoop/contractbeheer' op het cv van Loes. "Daarvoor hadden ze bij de gemeente ook een vacature. We spraken af er even over na te denken. Voordat ik thuis was, had ik op de voicemail al de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dat gesprek, een paar dagen later, kreeg ik al te horen dat ik was aangenomen."

De enige hobbel die er nog was: het ging om een vacature van twintig uur, terwijl Loes 32 uur wilde werken. "Ze verhoogden dat naar 26 uur en daar heb ik mee ingestemd. Maar binnen twee maanden zat ik al op 32 uur."

Contracten

Niet voor niets, want mede door de fusie van Molenwaard en Giessenlanden tot Molenlanden was er op het gebied van contractbeheer de nodige arbeid te verrichten. De kennis en inzet van Loes was meer dan welkom. "Het afgelopen jaar zijn we vooral bezig geweest met het nalopen van alle contracten, kijken of er geen dubbelingen zijn en gegevens aanvullen waar dat nodig is. Daarnaast assisteer ik mijn collega met zaken betreffende aanbestedingen."

De overstap van het bedrijfsleven naar werken in overheidsdienst is Loes meer dan goed bevallen. "Wat me hier zó opvalt: er is oog voor het personeel. Een goed voorbeeld is het aanbod van allerlei soorten workshops om je verder te ontwikkelen. En het vertrouwen: De flexibele locaties waaronder thuiswerken is altijd mogelijk. Ik vind het heerlijk, want thuis kan ik me nog beter concentreren en in korte tijd veel werk verzetten. Werken voor de gemeente Molenlanden voelt als een warm bad, als thuiskomen. Ben je na het lezen van mijn positieve ervaring nieuwsgierig geworden naar werken bij de Gemeente Molenlanden kom dan zeker langs op 24 maart, tussen 15.30 tot 17.30 uur te Hoornaar."

Kom Binnen Bij Bedrijven is van maandag 23 tot en met zaterdag 28 maart in de gemeenten Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden. Voor meer informatie: kombinnenbijbedrijven.nl