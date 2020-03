Lyceum Oudehoven naar Boarding School

GORINCHEM • In het kader van een internationale stage volgen elf leerlingen van het Lyceum Oudehoven gedurende een periode van negen dagen lessen aan een gerenomeerde kostschool (boarding school), genaamd Lime House School, in Engeland.

Deze school ligt in het Lake District in Noord-Engeland, vlakbij de grens met Schotland en nabij het stadje Carlisle. Het Lake District staat bekend om zijn mooie natuur. Het landschap bestaat uit middelgebergte met veel meren en aan die meren vinden we pittoreske dorpjes. In het hoogseizoen komen hier zeer veel toeristen, maar begin maart is het rustig. De kou en de regen schrikt veel mensen af, ondanks het feit dat de besneeuwde heuvels een fantastisch schouwspel zijn.

De leerlingen volgen het reguliere programma van deze school en participeren in de lessen. De lessen zijn veelzijdig: van de welbekende vakken zoals wiskunde, Engels en biologie tot specifiekere vakken zoals koken, computer science, drama en rugby clinics. De lessen vinden plaats tussen kwart voor negen in de morgen tot vijf uur in de middag.

De leerlingen slapen in kamers van vier personen; de jongens strict gescheiden van de meisjes, die zelfs hun eigen gebouw hebben. In de avond is er een specifiek programma samengesteld om de leerlingen afleiding te bieden, zoals voetballen in de sporthal of gamen in de ICT-room. Daarnaast is er een zitkamer en een gameroom met pool-biljart beschikbaar. Om tien uur 's avonds dient iedereen weer op zijn kamer aanwezig te zijn.

Het zijn niet alleen lessen die we volgen op de Lime House School. In het weekend worden er excursies georganiseerd naar het mooie stadje Carlisle en naar het pittoreske dorpje Keswick in het Lake District. In Carlisle wordt de kathedraal bezocht, bezoeken we een film en besteden we veel tijd aan shopping. In Keswick maken we een wandeling lang het meer, eten we scones in een mooi restaurantje en bezoeken we een museum waar allerlei optische illusies getoond worden. Op beide dagen hadden we nota bene goed weer!

Op de woensdag hebben we de Schotse hoofdstad Edinburgh bezocht: een fantastische stad vol met indrukwekkende monumenten, waarbij het boven de stad uittorende kasteel wellicht het meest indrukwekkend is. Ook op deze dag hadden we wonderwel mooi weer.

Na negen dagen boarding school experience keert de groep voldaan weer terug in Nederland na een treinreis van twee uren van Carlisle naar Manchester Airport en vervolgens een korte vlucht naar Amsterdam.