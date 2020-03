Volop activiteiten in Molenlanden tijdens NLdoet

MOLENLANDEN • Ieder jaar steken veel Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit jaar zijn er al meer dan 8500 klussen aangemeld via de website van het Oranje Fonds. Ook in Molenlanden zijn er op verschillende plekken dingen te doen.

Op zowel vrijdag 13 als zaterdag 14 maart zijn er onder andere klussen bij speeltuinen, zwembaden en bejaardentehuizen.

Vrijdag 13 maart

Op vrijdag 13 maart is in Giessenburg, Bleskensgraaf en Groot-Ammers nog het volgende vrijwilligerswerk beschikbaar:

• Bleskensgraaf: Opknappen Jeu de boulesbaan. Tijd: 09:00 – 15:00 uur.

• Bleskensgraaf: Een dagje uit met cliënten en begeleiding. Tijd: 10:00 – 16:30 uur.

• Giessenburg: Schoonmaak Bovenkerkseweg 12 Syndion. Tijd: 10:00 -15:00 uur.

• Groot-Ammers: Schoonmaken rolstoelen, rollators en andere hulpmiddelen Hof van Ammers. Tijd: 09:00 – 12:00 uur.

• Groot-Ammers: Schoonmaken balkons Hof van Ammers. Tijd: 09:00 -12:00 uur.

• Hoornaar: GIGA Molenlanden luncht met kinderen van groep 7/8 in de Zes Molens. Tijd: 12:00 uur. Aanmelden via: 0184-678050.

Zaterdag 14 maart

Op zaterdag 14 maart is in Goudriaan, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Giessenburg, Streefkerk, Schelluinen, Wijngaarden, Nieuw-Lekkerland, Hoogblokland en Kinderdijk het volgende vrijwilligerswerk beschikbaar:

• Bleskensgraaf: Bloemen planten en snoeien de Handpalm. Tijd: 09:30 – 14:30 uur.

• Bleskensgraaf: Voorjaarsschoonmaak de Handpalm. Tijd: 09:30 -14:30 uur.

• Bleskensgraaf: Klaarmaken speeltuin voor het nieuwe seizoen. Tijd: 08:30 – 12:00 uur.

• Giessenburg: Voorjaarsschoonmaak zwembad de Doetsekom. Tijd: 09:00 – 13:00 uur.

• Goudriaan: Onderhoud speeltuin de Wetering. Tijd: 08:30 – 14:00 uur.

• Groot-Ammers: Zomerklaar maken van beachvelden. Tijd: 08:00 – 12:00 uur.

• Groot-Ammers: Zomerklaar maken van zwembad de Dompelaar. Tijd: 09:00 – 13:00 uur.

• Hoogblokland: Zwembad klaarmaken voor het zwemseizoen. Tijd: 09:00 -14:00 uur.

• Kinderdijk: Speeltuin seizoensklaar maken. Tijd: 09:00 -16:30 uur.

• Molenaarsgraaf: Voorjaarschoonmaak en openingsklaar maken van de speeltuin. Tijd: 13:00 – 16:00 uur.

• Nieuwpoort: Balkon opknappen Vijverhof. Tijd: 10:00 -14:00 uur.

• Nieuw-Lekkerland: Keukenblok maken en kastjes maken in het toilet Zorgboerderij Eben-Haëzer. Tijd: 09:00 -16:00 uur.

• Nieuw-Lekkerland: Maken van knutselkasten Zorgboerderij Eben-Haëzer. Tijd: 09:00 – 16:00 uur.

• Nieuw-Lekkerland: Speeltuin klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Tijd: 08:00 – 12:00 uur.

• Schelluinen: Klussen op kinderboerderij Het Schelle Oordje. Tijd: 09:00 – 15:00 uur.

• Streefkerk: Zand vervangen en plafond installeren School met de Bijbel. Tijd: 08:30 – 12:00 uur.

• Streefkerk: Herstelwerkzaamheden speeltuin. Tijd: 10:00 – 13:30 uur.

• Wijngaarden: Verven en herinrichten van foyer 't Wingerds Hof. Tijd: 08:30 – 12:00 uur.

Voor meer informatie: www.young4waard.nl.