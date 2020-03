Overgang naar Bibliotheek Lek & IJssel kost Vijfheerenlanden geld

VIJFHEERENLANDEN • De overgang van Bibliotheek Aanzet naar Lek & IJssel kost de gemeente meer geld. Eerder werd voor de overgang 100.000 euro uitgetrokken. Nu stelt het college de raad voor om nog eens ruim 60.000 euro aan frictiekosten beschikbaar te stellen vanwege het vertrek bij Bibliotheek Aanzet.

De voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen hebben eind 2018 besloten het bibliotheekwerk van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onder te brengen bij de Bibliotheek Lek & IJssel.

Akkoord

Politiek VHL ging woensdag in de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport akkoord met het voorstel van het college. Wel maakten meerdere fracties bezwaar tegen het feit dat de frictiekosten betaald worden uit de reserve sociaal domein.

"Doe dat uit de algemene middelen, dat hebben we met de andere frictiekosten ook gedaan", zei SGP-woordvoerder Arie Donker, die tijdens de komende raadsvergadering op 19 maart hiervoor mogelijk een motie indient.

Lezen

Donker hoopt dat de dienstverlening bij de nieuwe organisatie net zo goed is als bij AanZet en pleitte ervoor om het project 'Bieb op School' dat in Zederik 'draaide' zo snel mogelijk op alle scholen in Vijfheerenlanden in te voeren. "Lezen is heel belangrijk voor de jeugd. Ik vind het veel verstandiger om dat te stimuleren dan sport."

Giuseppe van der Helm (D66) maakte zich zorgen over de hogere tarieven die volwassenen volgend jaar bij Lek & IJssel moeten betalen. "Die tarieven gaan met 21 procent omhoog. En dat terwijl we er alles aan doen om laaggeletterdheid te bestrijden en de bibliotheek zo toegankelijk mogelijk te maken. Ik vind die stijging zorgwekkend."

Tarieven

Volgens wethouder Tirtsa Kamstra verhoogt de nieuwe bibliotheek haar bestaande tarieven niet, maar maken de voormalige leden van Aanzet wel een gefaseerde inhaalslag, omdat het abonnement voor volwassenen bij Lek & IJssel duurder is.

"Onder meer omdat Lek & IJssel geen boetesysteem hanteert voor boeken die te laat worden ingeleverd. Dat wordt doorberekend in de tarieven", zei de wethouder die beloofde dat er op korte termijn gekeken wordt of 'Bieb op School' ook op andere scholen kan worden ingevoerd.