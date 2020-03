Meer dan duizend burgerhulpverleners in Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden, waaronder Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Oud-Alblas, heeft sinds kort meer dan duizend burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij het netwerk van HartslagNu. Deze 1052 vrijwilligers kunnen opgeroepen worden om andere burgers te reanimeren en gebruik te maken van een AED.

De afgelopen twee weken organiseerde Molenlanden twee bijeenkomsten voor burgerhulpverleners. Tijdens de bijeenkomsten heeft de gemeente haar bewondering en waardering uitgesproken voor deze vrijwilligers.

Toespraken

Alle burgerhulpverleners ontvingen een uitnodiging voor de vrijwilligersbijeenkomsten bij SteDoCo in Hoornaar en in het Wellantcollege in Ottoland. Naast een toespraak van burgemeester Segers waren er sprekers van de ambulancedienst, de meldkamer Rotterdam en de politie. Ook was er gelegenheid om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Hogere overlevingskans

De gemeente Molenlanden vindt het belangrijk om contact te houden met alle vrijwilligers van HartslagNu. Uit onderzoek aan de Universiteit van Maastricht is gebleken dat in gemeenten met een hoger percentage burgerhulpverleners de overlevingskans na reanimatie stijgt tot bijna 35 procent. Burgemeester Theo Segers: "Ik ben dankbaar voor alle burgerhulpverleners en hoe zij zich inzetten voor onze samenleving. De norm is dat 1 procent van het aantal inwoners oproepbaar is als burgerhulpverlener. In Molenlanden komen we ruim aan het dubbele aantal! Dat zegt wel wat, de betrokkenheid en inzet in onze gemeente is echt heel groot."

Hartveilige gemeente

Iedere week krijgen zo'n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Via het alarmeringssysteem HartslagNu worden burgers opgeroepen voor een reanimatie en gebruik van een AED. Deze mensen kunnen eerder bij de patiënt zijn dan de hulpdiensten. Molenlanden mag zich dankzij het netwerk van vrijwilligers en AED's een hartveilige gemeente noemen.