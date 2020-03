Geen enkele medewerker Beatrixziekenhuis besmet met coronavirus

GORINCHEM • Alle medewerkers van het Beatrixziekenhuis met gezondheidsklachten die in direct contact zijn geweest met de met het coronavirus besmette patiënt zijn getest en alle testresultaten zijn negatief. Dit betekent dat alle medewerkers niet zijn besmet met het coronavirus.



Directeur van het Beatrixziekenhuis Anja Blonk is 'super blij' met dit goede nieuws. "Ten eerste en vooral ben ik blij voor alle medewerkers in kwestie. Zij zaten in spanning en dat was niet altijd gemakkelijk, want een aantal medewerkers was lang thuis in afwachting van de testresultaten. Verder is het goede nieuws een compliment voor de goede hygiëne die onze medewerkers toepassen voor, tijdens en na de zorg aan onze patiënten."



Extra maatregelen

Het ziekenhuis blijft waakzaam. Bij patiënten en bezoekers die in het ziekenhuis komen, is het Beatrixziekenhuis extra alert op griepverschijnselen en worden extra maatregelen genomen.

Via verschillende communicatiemiddelen vanaf de diverse entrees worden bezoekers en patiënten geattendeerd op het volgende: 'Heeft u klachten zoals koorts in combinatie met verkoudheidsklachten (hoesten, of niezen, of snotterig) meldt u zich dan bij het corona-informatiepunt in de centrale hal van het Beatrixziekenhuis.'

Informatiepunt

Er is ook een informatiepunt waar bezoekers en patiënten terechtkunnen met algemene vragen over corona. Daarnaast hanteert het Beatrixziekenhuis een geen-handen-schuddenbeleid.