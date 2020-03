Derde inwoner Hardinxveld-Giessendam besmet met coronavirus

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Een derde inwoner van Hardinxveld-Giessendam is besmet met het coronavirus. Dat meldde de GGD Zuid-Holland Zuid donderdag aan het begin van de avond.

'Gebleken is dat een 48-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam besmet is met het nieuwe coronavirus', meldt de dienst op de website. 'Dit is op 5 maart met laboratoriumonderzoek vastgesteld.'

De man is de derde patiënt in Hardinxveld-Giessendam en is gelinkt aan de eerdere bevestigde patiënten in deze gemeente. De man verbleef met zijn gezin en met het andere gezin, waarvan de man en vrouw reeds eerder deze week besmet bleken, in Noord-Italië.

'Hij zit in thuisisolatie en is niet ernstig ziek. Ook van deze patiënt worden de contacten in kaart gebracht. Er vindt bron- en contactonderzoek plaats.'