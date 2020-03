Kleine windmolen in polder Oud-Alblas komt er toch

• De kleine windmolens in Groot-Ammers zorgden voor discussie in de raad. (Foto: Geurt Mouthaan )

OUD-ALBLAS • De gemeente Molenlanden geeft toestemming voor de plaatsing van een kleine windmolen aan de Heiweg in Oud-Alblas. Alleen de VVD stemde dinsdag 3 maart niet in met het collegevoorstel.

Het besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. De locatie ligt aan een ruilverkavelingsweg, maar het is geen agrarisch bedrijf en dat zou het volgens de regelgeving wel moeten zijn om permissie te krijgen. Een meerderheid van de raad stemde desondanks in met het verstrekken van een 'verklaring van geen bedenkingen'.

Duurzaamheid

Al tijdens de meningsvormende raadsvergadering op 18 februari waren de meningen verdeeld. Paul Verschoor (PM) stelde toen: "De windturbine voldoet aan de randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit, hij is akoestisch inpasbaar en levert een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening voor dit bedrijf." Ook CU, CDA en SGP legden de nadruk op duurzaamheid.

Niet consistent

Maar Ruud van Rijn (Doe Mee) vroeg zich vorige maand af: "Een aantal weken geleden discussieerden we over windturbines aan het Graafland in Groot-Ammers. Waarom moet de aanvrager uit Oud-Alblas niet net als de inwoner van Groot-Ammers een tijdelijke vergunning vragen? De kiezer verwacht consistent beleid." Het bedrijf in Groot-Ammers bevindt zich niet aan een ruilverkavelingslint en voldoet daarom dus ook niet aan de voorwaarden.

Buren

Wethouder Arco Bikker legde in februari uit: "In Groot-Ammers ging het over de beleving van omwonenden. In Oud-Alblas hebben de buren geen bezwaar. We zien geen reden om de windturbine hier niet permanent toe te staan."

Kritisch

Bert Moret (VVD) was vorige maand kritisch en bleef dat ook dinsdag 3 maart. SGP, CDA en CU toonden zich in februari al voorstander en bleven dat. Doe Mee stemde tijdens de besluitvormende raadsvergadering toch in.