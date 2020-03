Stappen om 'recreatief woonwerkgebied' Betondak Arkel te realiseren

ARKEL • Deze week werden twee belangrijke stappen gezet om het terrein van de voormalige betonfabriek in Arkel geleidelijk te transformeren naar een recreatief woonwerkgebied.

Op woensdag 4 maart ondertekenden Gerard van Nieuwpoort (grondeigenaar/initiatiefnemer), Tobias Verhoeven, van Synchroon BV (ontwikkelaar en dochteronderneming van TBI Holdings) en wethouder Johan Quik een overeenkomst. Een dag eerder stemde het college van B&W in met het ontwerp-omgevingsplan 'Betondak Arkel'.

Het terrein van de voormalige betonfabriek in Arkel verandert de komen jaren geleidelijk in een recreatief woonwerkgebied. Wethouder Johan Quik: "Het is de bedoeling dat er op termijn geen doorsnee woonwijk ontstaat, maar een dorpsgebied met een grote variatie van functies en gebruiksmogelijkheden voor de omgeving".

Organisch ontwikkeld

Het omgevingsplan biedt ruimte aan maximaal 258 woningen. Daarnaast is er ruimte voor maximaal 10.000 m2 bedrijvigheid en recreatieve voorzieningen in een dorpse sfeer. In het omgevingsplan staat wat er kan, niet wat er komt. Dat is anders dan andere bestemmingplannen. Het gebied wordt organisch ontwikkeld, volgens het 'ja, mits' principe van de Omgevingswet. Daarom is het project aangemeld als innovatief project voor de 12e tranche van de Crisis- en herstelwet en wordt door het ministerie als pilot gevolgd.

Daarnaast kent het plan ambitieuze duurzaamheidseisen. De woningen worden energieneutraal gebouwd. Gerard van Nieuwpoort: "Door dit besluit bereiken we een belangrijke mijlpaal in de transformatie waaraan we al lange tijd werken. We hopen dat inwoners, ondernemers en andere belangstellenden zich herkennen in het ontwerp."

Ter inzage

Het ontwerp-omgevingsplan ligt vanaf 13 maart voor zes weken ter inzage. Het plan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam 'Betondak'. Eind maart/begin april worden twee inloopmomenten georganiseerd, waarin ruime gelegenheid is om vragen te stellen.

In de overeenkomst tussen Van Nieuwpoort, Synchroon en de gemeente zijn afspraken gemaakt over hoe het project uitgevoerd gaat worden. Tobias Verhoeven (Synchroon): "Wij hebben een visie ontwikkeld die we de komende periode verder zullen gaan uitwerken. Dat doen we samen met de gemeente en de commissie waarin een vertegenwoordiging vanuit Hoogblokland, Arkel, de gemeente en wij als ontwikkelaar advies geven om het plan waar mogelijk nog beter te maken. Op die manier hopen we dat er een breed gedragen plan gerealiseerd wordt. We realiseren ons ook dat inwoners willen weten wanneer er echt gebouwd gaat worden. Via de website www.nieuwbouwarkel.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen."