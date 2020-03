Feestelijk onthaal voor Jan 'de duizendpoot' Baan op scholen

GROOT-AMMERS • Jan Baan werkt via baanvak Syndion inmiddels al 12,5 jaar op de Rehobothschool in Groot-Ammers en sinds een jaar óók op de Eben Haëzer in Nieuwpoort.

Vandaar dat 'Jan, de duizendpoot' deze week op beide scholen feestelijk onthaald werd om dit jubileum te vieren.