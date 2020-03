Julia Kooyman: Een jaar naar ... Vietnam (8)

ALBLASSERWAARD • De in Molenaarsgraaf geboren en getogen Julia Kooyman is afgelopen jaar vertrokken naar Vietnam om daar rond te reizen én haar bedrijf Marketing met PIT vanuit dit Aziatische land te runnen. Voor de site van Het Kontakt houdt ze maandelijks een blog bij. Dit is de achtste aflevering.

Familiebezoek en Coronavirus

De iconische drie stenen torens steken af in de blauwe lucht. Normaal kan je hier haast niet lopen van de mensen, maar nu zijn de vijf zandstenen ingangen van de Angkor Wat Tempel op een enkele toerist uitgestorven.

'Wow, it's completely empty!' zegt mijn schoonzusje Ashley uitgelaten. Samen met mijn man Scott en mijn twee schoonzusjes Kim en Ashley lopen we richting de 12de eeuwse tempelstad, 's werelds grootste tempelcomplex, dat op de Unesco werelderfgoedlijst staat.

Hordes

We hadden ons mentaal voorbereid op hordes toeristen. Extra vroeg opstaan om de menigte te ontlopen en geïrriteerd raken door eindeloze selfies en wachtrijen om de hoogste tempel te beklimmen.

Tot onze verbazing treffen we een bijna lege tempel aan. Een van de vele Cambodjanen die rondhangen op het terrein helpt ons om 'een kissing boedha foto te maken'. Je steekt dan fictief je neus tegen de neus van de boeddha. Hij neemt er alle tijd voor en niemand die er langs wil.

Slim of dom?

'I don't know if we are really really smart, or really really stupid', zegt Kim, terwijl ze om zich heen kijkt op het lege plein met attractie paden. Toegegeven, het voelt wel een beetje 'unheimlich' om midden op de dag op deze toeristische trekpleister alleen te zijn. Alsof je het Colosseum in je uppie bezoekt.

Toerisme en economie

De angst voor het Coronavirus heeft een effect bereikt dat zelfs de miljardairs op deze wereld niet kunnen kopen; een bijna lege Angkor Wat. De economie van de Cambodjanen krijgt nu een klap. Siem Riep, de stad met 1 miljoen inwoners rondom het 6,2 hectare tempelcomplex, draait volledig op het toerisme (4,35 miljard, 2018).

De vooruitzichten voor 2020 met het COVID-19 schetst een somberder beeld. Dit effect zien we overal terug tijdens onze rondreis met de schoonzusjes. In Taiwan vlogen we in een kwart gevuld vliegtuig naar Vietnam toe. Een 'free upgrade' is eerder een regel dan uitzondering.

Eng in Azië

'Vind je het niet eng om nu in Azië te zijn?' Ik krijg deze vraag met regelmaat tijdens mijn videogesprekken met mijn klanten in Nederland. Meestal ben ik degene die ze geruststel. COVID-19 gedraagt zich vooralsnog net zoals de griep. Nu is griep zeer besmettelijk en gevaarlijk voor ouderen of als je al ziek bent. Waar ik vooral bang voor ben is de angst zelf.

Psychologie van angst

Angst is een van de krachtigste psychologische effecten die we kunnen ervaren. Het wordt gebruikt in de media, verzekering- en politieke marketingcampagnes. De vrees zorgt dat we ons rationeel denkproces onderbreken. We handelen impulsiever en gaan in een vecht-, verstijf- of vluchtstand.

'Benauwd om die goede deal te missen' zorgt dat we hem snel kopen. 'Ongerustheid of de vlucht geannuleerd wordt' zorgt dat je een extra verzekering afsluit. Door op angstgevoelens in te spelen kunnen bedrijven producten als veilig, beschermend en 'alles-onder-controle' neerzetten.

Familie

Helaas krijgt niemand alles-onder-controle met het coronavirus. En nu ben ik degene die gerustgesteld wil worden aan de telefoon, omdat er nu ook gevallen zijn in Nederland. Dichtbij mijn familie, dichterbij dan Scott en ik meemaken in Azië. Zo zie je maar dat angst je makkelijk in zijn greep krijgt. Aangezien COVID-19 ook huishoudt in Nederland blijven we nog een tijdje werken en reizen in Azië.

Volgende keer meer over Bali en de relaxte digital nomadcultuur daar.