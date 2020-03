Wethouder Bram Visser slaat eerste paal verenigingsgebouw Doetsekom

GIESSENBURG • Wethouder Bram Visser sloeg woensdagochtend de officiële eerste paal van het nieuwe verenigingsgebouw Doetsekom in Giessenburg.

Het gebouw dat de komende maanden gerealiseerd wordt, gaat onderdak bieden aan meerdere gebruikers: muziekvereniging Da Capo, de Oranje Brigade, sportvereniging Vridos, het jongerenwerk van de Halte en sportcafé 't Kommetje. Het maakt deel uit van Park Doetactief.

Het streven is om begin 2021 operationeel te zijn met alle verenigingen. Architect Teun Nuijten van New-ton uit Giessenburg heeft karakteristieke eigenschappen verwerkt in zijn ontwerp, zo vormen onder andere de ramen een echte notenbalk met 'Alle eendjes zwemmen in het water'.