Man (45) uit Hardinxveld-Giessendam besmet met coronavirus

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Bij een 45-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam is het coronavirus (COVID-19) gevonden. Met laboratoriumonderzoek is dit dinsdag vastgesteld.

De patiënt, die met zijn gezin en een ander gezin in Noord-Italië op vakantie is geweest, zit in thuisisolatie. Hij is niet ernstig ziek. De GGD brengt de contacten van deze patiënt in kaart voor contactonderzoek. Ook de leden van het andere gezin worden getest. Er is geen link met de patiënt die afgelopen zondag in het ziekenhuis in Gorinchem positief getest werd op corona.

De school waarop de kinderen van de man zitten wordt vandaag geïnformeerd. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengt de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Alle mensen met wie de patiënt contact had worden in beeld gebracht. De GGD monitort deze personen in de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.

Contactonderzoek

Het RIVM en de GGD blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest.

Iemand die de afgelopen 14 dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is met koorts en een van de hiervoor genoemde luchtwegklachten, kan worden getest op COVID-19. De ziekte wordt veroorzaakt door het virus met de naam SARS-CoV-2. Die test kan een arts ook aanvragen als voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Patiënt

Als de GGD contactonderzoek rondom een patiënt start, worden hiermee alle risico-contacten in kaart gebracht. Het is belangrijk om te weten dat de GGD contact opneemt met deze risico-contacten en zij dus niet zelf contact met de GGD hoeven op te nemen.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

Het belangrijkste dat je kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is eenvoudig. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:Was je handen regelmatig Hoest en nies in de binnenkant van je elleboogGebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus

Vragen over het coronavirus? Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij. Op de website van het RIVM (ww.rivm.nl) en de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd (www.dienstgezondheidjeugd.nl) kunt u filmpjes en animaties vinden over het nieuwe coronavirus en de rol van de GGD.

Voor algemene vragen over het coronavirus is een landelijk publieksnummer geopend; 0800-1351.

Voor vragen over de eigen gezondheid; neem contact op met de huisarts of de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD ZHZ; 078 7708580 (op werkdagen tussen 08.00 - 18.00 uur).