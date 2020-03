Initiatiefgroep Slingelandse Plassen krijgt ruimte voor verdere planvorming

MOLENLANDEN • Een initiatiefgroep - met daarin onder andere de Natuur- en Vogelwacht, Den Hâneker en hengelsportverenigingen - krijgt de ruimte om verder te overleggen over exploitatie en beheer van de Slingelandse Plassen in Goudriaan. Raadsleden onderschreven dinsdagavond 3 maart een tussenrapportage als vertrekpunt voor verdere planontwikkeling.

Wethouder Teunis Jacob Slob verwacht eind dit jaar een eindplan te kunnen presenteren voor het gebied.

Sinds maart 2018 spreekt de gemeente met diverse partijen over het beheer. Er zijn plannen voor onder andere een natuurbegraafplaats, recreatiewoningen en een voedselbos. Uitgangspunt is het behoud van de zwemwaterfunctie. Het college ziet mogelijkheden voor een exploitatie die de gemeente per saldo geen geld kost.

Geduld

Bij een aantal raadsleden begint het geduld op te raken. Ook plaatsen raadsleden vragen bij het stellen van kaders en bleek tijdens een vorige raadsvergadering al dat het college meer de regie zou moeten nemen volgens de raad. Wietse Blok (SGP): "De kaders van de provincie moeten meegenomen worden in de vervolgstappen, niet pas aan het eind van het proces. Ga eerst toetsen aan kaders die de provincie meegaf bij de verkoop van het gebied."

De SGP diende een amendement in waarin de partij het college vraagt de kaders van de provincie als vertrekpunt te nemen. Ook vraagt de SGP daarin om aandacht voor de natuurwaarden van het gebied en de beleving van rust, landschap en natuur.

Kostenneutraal

Harry Stam (CU) meldde dat zijn partij niet wil dat het streven naar kostenneutraliteit een doel op zich wordt. "Het behoud van natuurwaarden mag best wat kosten. Hetzelfde geldt voor de zwemwaterfunctie."

Klankbordgroep

Paul Verschoor (PM) riep het college op om de klankbordgroep van Goudriaan erbij te betrekken. Ook zei hij: "We houden zorgen over dit proces. Het college geeft aan dat wat ruimte wordt gehouden ten opzichte van eerdere kaders. Het toestaan van bebouwing ten behoeve van verblijfsrecreatie; het zou goed zijn geweest als dit nieuwe kader door de raad was vastgesteld. Mogelijk ontstaat een plan dat in de raad schipbreuk zal leiden."

Meer regie

"Ik zit sinds begin 2017 knarsetandend langs de zijlijn", vertelde Bert Moret (VVD). "Het ging allemaal heel moeizaam. Er is nog veel onduidelijk: de kaders, het bestemmingsplan, de rol van provincie en gemeente. Het lijkt me verstandig als de wethouder meer regie over het proces neemt en er gang in houdt."

Gesprek

Wethouder Slob probeerde de raad gerust te stellen en meldde: "Gisteravond is de initiatiefgroep bij elkaar geweest. Uw vragen en opmerkingen heb ik gedeeld. Ook: hoe betrek je de omgeving bij het proces? Afgesproken is om de klankbordgroep uit te nodigen. Op 20 maart willen we een gesprek hebben. En ik wil met de provincie bekijken of die ook partner wil zijn in dit proces."

Ook zei Slob dat, bij voortzetting van het huidige beheer, het geld dat de provincie meegaf niet voldoende zal zijn voor de 15 jaar waarvoor de gemeente het geld ontving. Hij verzekerde de raad dat openbare toegankelijkheid, natuurwaarden, de recreatieve functie en de zwemwaterfunctie niet ter discussie staan.

Uitdaging

Slob wil niet alles vooraf dichttimmeren. "Vraag is: kun je de financiën ook na vijftien jaar borgen? Wat zijn de kaders en wat is de ruimte? Moet je eerst die kaders heel duidelijk vaststellen of zeg je: we willen die uitdaging in het maatschappelijk veld neerleggen om te kijken wat zich ontwikkelt? Die cohesie vindt in de groep plaats. Het zal best nog een keer schuren, maar we zien ook een enorme hoeveelheid positieve energie in de groep."

Verschoor was niet overtuigd. "Normaal stel je eerst kaders en kijk je of initiatieven aan de kaders voldoen. Hier lijkt het de omgekeerde wereld. Eerder is gesteld: bebouwing voor verblijfsrecreatie is niet toegestaan. Nu komen er daarvoor initiatieven." Slob: "Dat is een duidelijk voorbeeld waarin we die ruimte niet willen dichttimmeren, maar de meest essentiële kaders hebben we niet aan getornd."

Heroverweging

Blok viel Verschoor bij: "De vorige raden hebben de kaders vastgesteld. Ik krijg het idee dat het college shopt in die kaders. Op basis van wat bepaalt u of iets essentieel kader is of niet?" Slob: "Een heroverweging is mogelijk noodzakelijk." Blok: "Dan moeten we toch eerst het debat over de kaders voeren? Je kunt niet halverwege de wedstrijd de regels aanpassen."

Slob reageerde: "Hoe strak wil je de kaders meegeven? Dat is een wedervraag aan de raad. Zeg je: we willen die groep ruimte en ontwikkelingsperspectief meegeven? We hebben met de groep afgesproken: we gaan de kritische factoren met elkaar bespreken, ook met de provincie, om te kijken: waar liggen de haalbaarheidskansen? Dat komt ook in de raad ter discussie."

Eindplan

Verschoor: "Ik wil niet alles dichttimmeren. Ik heb er zorgen over dat u op enig moment geen draagvlak heeft in deze raad of dat er onduidelijkheid is voor toekomstige initiatiefnemers." Slob: "Daarom moet je elkaar tijdig op de hoogte brengen. Ik denk dat we dit jaar een eindplan kunnen beoordelen."

De SGP kreeg voor zijn amendement alleen steun van de CU. Blok: "Als we kunnen afspreken: we gaan bij volgende raadsinformatiebrief bespreken of de groep de goede kant opgaat, dan laten we het los."

Weerloos

Voorafgaand aan de vergadering maakte Aty van Mastrigt van de klankbordgroep Goudriaan gebruik van het spreekrecht. "Dit gebied heeft natuurwaarden en is weerloos. De klankbordgroep vraagt u niet in te stemmen met dit voorstel. Onderzoek de mogelijkheden voor duurzaam natuurbehoud, met mogelijkheden voor educatie. Behoud de zwemwaterfunctie en stem alleen in met kleinschalige horeca. Ik vraag u ook te besluiten geld beschikbaar te stellen voor onderhoud."

Harry Stam (CU) vroeg zich af waarom de klankbordgroep geen deel uitmaakt van de initiatiefgroep. Van Mastrigt: "Deelnemers moeten menskracht of geld leveren. Aangezien wij met een klein aantal zijn, kunnen we daar niet aan voldoen. We hebben ook nooit een uitnodiging gehad." Later tijdens de vergadering bleek dus dat de klankbordgroep inmiddels is uitgenodigd.