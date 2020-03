Groen licht voor tiny houses in Molenlanden

• In Ottoland is vorig jaar al een tiny house geplaatst. (Foto: Aangeleverd)

MOLENLANDEN • Mensen die graag in een tiny house willen wonen, krijgen daarvoor in Molenlanden kansen. De raad heeft dinsdag 3 maart ingestemd met een pilot van drie jaar.

Raadsleden van SGP, PM, CU en CDA kwamen eerder met een initiatief voor een pilot met tiny en small houses. Na enkele aanpassingen, onder andere met betrekking tot 'verwachtingenmanagement', ging de raad akkoord.

Evalueren

Het is de bedoeling dat de raad de tijdens de pilot opgedane ervaringen na drie jaar evalueert. Lerend van de praktijk kunnen raad en college dan beleid formuleren. Omdat de woningen een tijdelijk karakter hebben (voor 10 jaar), kan geëxperimenteerd worden, zonder dat er een onomkeerbare situatie ontstaat. Jonette Korevaar (CDA) gaf het college wel mee: "Neem de initiatiefnemers gedurende het proces mee, dan weten mensen met een tijdelijke vergunning wat hen te wachten staat."

Niet overtuigd

De raad ging akkoord met een budget van 40.000 euro voor het beoordelen van verzoeken voor de plaatsing van de kleine huisjes. Kritische reacties kwamen vooral van de VVD en Doe Mee Molenlanden. Ruud van Rijn (DM): "We zijn nog niet overtuigd van de behoefte hieraan en ook niet dat het de oplossing biedt voor de vastzittende woningmarkt. Daar is een woonvisie voor nodig."

Idealisten

Bert Moret (VVD): "Ik ben enthousiast over tiny houses, maar heb bedenkingen bij small houses. We willen het vooral voor de mensen uit onze gemeente doen. Het zou jammer zijn als er te veel tiny houses verschijnen van allerlei idealisten van buiten Molenlanden. We willen iets voor eigen inwoners doen, geen aanzuigende werking."

Over small houses zei Moret: "Ik moet denken aan noodwoningen na de oorlog. Die zijn snel weer afgebroken. We gaan mee met de pilot, maar willen vinger erg aan de pols houden."

Unaniem akkoord

Na een stemverklaring van Moret ('We stemmen in maar dringen aan op een tussenrapportage na 1 en 2 jaar') constateerde burgemeester Theo Segers dat alle raadsleden akkoord gingen.