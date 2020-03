ThuisinBouwen | Bot & van der Ham uit Meerkerk uitgeroepen tot Beste Bouwer 2019

MEERKERK • Net als vorig jaar haalde ThuisinBouwen | Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling de titel Beste Bouwer binnen.

Voor de vierde keer op rij organiseerde de vergelijkingswebsite bouwnu.nl de verkiezing van de Beste Bouwer(s) en Beste Verbouwer van het Jaar. In de categorie 50 of meer reviews ontving, net als vorig jaar, ThuisinBouwen | Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling gemiddeld de hoogste beoordelingen van consumenten.

De uitreiking van de prijs vond maandag plaats in Café Restaurant Dauphine in Amsterdam, waarna de winnaars rechtstreeks de naastgelegen radiostudio van BNR Nieuwsradio in gingen, om live op de radio in gesprek te gaan met Paul Laseur, presentator van BNR Bouwmeesters.

Door klanten beoordeeld

Duizenden bouwbedrijven die actief zijn in nieuw- en verbouw profileren zich op bouwnu.nl zodat ze door hun klanten beoordeeld kunnen worden met reviews. Klanten geven op verschillende onderdelen een cijfer, waarna per bouwbedrijf een overall score prominent wordt getoond op www.bouwnu.nl.

Beste Bouwer 2019 (50 of meer reviews)

John van der Ham van ThuisinBouwen | Bot & van der Ham uit Meerkerk: "Uitgeroepen worden tot Beste Bouwer went zeker niet. Misschien geldt zelfs wel het tegendeel. Want de beste worden is één, maar de beste blijven is nog wel een grotere uitdaging. We blijven luisteren naar de kopers en blijven verbeteren om de verwachting van de koper te overtreffen. Zo zijn onze collega's op de bouwplaats onze ogen en oren. Op die manier kunnen we het complete proces, van ontwerp tot oplevering, optimaal monitoren op klantbeleving en kwaliteit."