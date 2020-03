Arnon Grunberg komt met caravan langs bij Tankstation Scheiwijk

HOOGBLOKLAND • De bekende Nederlandse schrijver doet op zijn tour per caravan door Nederland ook Tankstation Scheiwijk in Hoogblokland aan.

Op vrijdag 13 maart is hij op deze locatie van 11.30 tot 12.30 uur. Grunberg maakt een rondreis door Nederland met zijn mobiele onderkomen om zijn nieuwste boek, 'Bezette gebieden', te promoten. Dat hij daarbij een tankstation aandoet, is opmerkelijk. De overige data op het tourschema laten alleen boekhandels zien.

Voor Tankstation Scheiwijk is het desondanks niet de eerste opvallende gast. Eerder kwamen al de inmiddels overleden Thé Lau, zanger van rockband The Scene, en Barry Hay, zanger van rockband The Golden Earring, langs, beiden ook om een boek te promoten.