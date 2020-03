Beatrixziekenhuis Gorinchem gaat per direct gefaseerd open

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem dat sinds zondag een opnamestop had, gaat per direct gefaseerd en gedeeltelijk open. Dat maakte het ziekenhuis maandagavond om 19.30 uur bekend.

De afdeling verloskunde en de kinder- en jeugdafdeling zijn inmiddels open voor nieuwe patiënten. Dinsdag opent de dagbehandeling voor patiënten met chemobehandelingen. De Lingepolikliniek in Leerdam blijft nog gesloten.



'De medewerkers op de afdelingen die vandaag en morgen open gaan, hebben geen direct contact gehad met de patiënt die eerder in het ziekenhuis lag en die besmet is met het coronavirus', meldt het ziekenhuis. 'Dit betekent dat het veilig is om de afdelingen te heropenen.'



Hoofdentree blijft gesloten

De hoofdingang van het Beatrixziekenhuis blijft nog gesloten. Entree tot het ziekenhuis wordt verleend via de ingang van de Spoedeisende Hulp.



Geen bezoekers

Patiënten in het ziekenhuis mogen nog geen bezoekers ontvangen. Een uitzondering wordt gemaakt op de kinder- en jeugdafdeling waar ouders hun zieke kind mogen bezoeken. Op de afdeling verloskunde zijn partners welkom van patiënten die op deze afdeling bevallen.



Einddatum sluiting

Het is nog niet bekend wanneer andere afdelingen en poliklinieken in het Beatrixziekenhuis en de Lingepolikliniek weer open gaan. Dinsdag wordt de rest van de testresultaten bekendgemaakt.



Coronavirus

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek Leerdam zijn tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten en bezoekers. Aanleiding is het verblijf van een patiënt die in Erasmus Medisch Centrum positief is getest op het coronavirus. Deze patiënt verbleef van 21 februari tot en met 28 februari op de intensive care van het Beatrixziekenhuis. De patiënt is vrijdag 28 februari overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.