Huisarts Marleen Kruithof vertelt in Noorderhuis over nieuwe Donorregister

NOORDELOOS • Bij de Dorpskamer in Noordeloos, in het Noorderhuis, komt huisarts Marleen Kruithof woensdag 4 maart vertellen over het nieuwe Donorregister.

Vanaf 1 juli 2020 gaat de nieuwe Donorwet in. Dan komt iedereen vanaf 18 jaar die is ingeschreven in een Nederlandse gemeente in het nieuwe Donorregister. Marleen Kruithof gaat in op de vraag wat dit in de praktijk inhoudt. De aanvang is 10.00 uur.