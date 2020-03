Brons voor amazone Anna van Westbroek tijdens NK in Ermelo

HOORNAAR • Amazone Anna van Westbroek (14) uit Hoornaar heeft zaterdag tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo met haar pony Kostolany een bronzen medaille behaald.

Zij kwam uit in de klasse B-D/E. Haar score van ruim 60 procent was goed voor de derde plaats. De inwoonster van Hoornaar werd in januari regiokampioen Zuid-Holland met Kostolany en mocht daardoor Zuid-Holland op het NK vertegenwoordigen.

Anna rijdt sinds een jaar wedstrijden met Kostolany. Kostolany wordt eind april 5 jaar en is nog jong. Dit jaar heeft ze voor het eerst met hem gereden bij het Regiokampioenschap Zuid-Holland. Met haar pony Oki Doki is Anna meerdere maken regiokampioen Zuid-Holland geworden in de afgelopen jaren.