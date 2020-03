VVAC VR1 door naar laatste vier in districtsbeker

OTTOLAND • Het eerste damesteam van voetbalvereniging VVAC in Ottoland heeft zich geplaatst voor de laatste vier van het grote district Zuid1. Dit ging ten koste van Geldrop VR1 (zo).

VVAC speelde zeker geen goede wedstrijd op het winderige sportpark. Na twaalf minuten ging het al mis bij VVAC. Een fout in de Ottolandse verdediging werd afgestraft: 0-1. VVAC kwam niet echt in het spel en het betere voetbal werd gespeeld door de bezoekers. Toch werd het voor rust nog 1-1, dankzij Danielle de Ruijter.

Na de thee speelde VVAC het eerste kwartier wat beter en leek de wedstrijd de VVAC-kant op te vallen. Eerst was het Marlies Terlouw die de belangrijke 2-1 kon scoren. Daarna was het een prachtige solo van Danielle de Ruijter die ze doeltreffend kon afronden: 3-1. Geldrop moest alles of niets gaan spelen en bleef het proberen. Na balverlies op het Ottolandse middenveld stond Geldrop na 2 passes voor keepster Renata Kroes en kon de belangrijke aansluitingstreffer scoren 3-2. Tien minuten voor tijd kreeg Geldrop een terechte strafschop.

Strafschoppen

Na negentig minuten stond er een 3-3 stand op het bord en dus kwamen er strafschoppen Aan VVAC zijde scoorden: Nienke van Elk, Danielle de Ruijter, Eline Dekker, Mirjam Korevaar en Renata Kroes. Aan Geldrop zijde werden ook alle strafschoppen benut. Geldrop miste daarna de 6e en bij VVAC mocht Naomi de Vries het vonnis voltrekken. Naomi is gestart in VR2 en speelt sinds november in VR1. Ze schoot onberispelijk binnen en zorgde voor groot feest bij de Put-bewoners.

De halve finale speelt VVAC tegen de winnaar van SC Gastel – OVV'67.