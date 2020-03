Tafeltennissers MTTV verliezen van 'buren' Tavarnie

meerkerk • Na twee zeges liep de Meerkerkse tafeltennisvereniging MTTV vrijdag tegen een nederlaag op. Tavarnie was te sterk en won in De Linde met 3-7. Vooral in het begin ging het hard. Na vier partijen leidden de Nieuwlanders met 0-4. Jan van Duijn, Jeroen Peek en Gerard van Buuren hadden geen vat op het spel van Ricardo Boogert, Theo Haag en Matthijs Willemse. In het verloop van de wedstrijd kwam MTTV wat beter in het spel en liepen de Meerkerkers in naar 3-5. De laatste twee partijen wist Tavernie orde op zaken te stellen en nam de punten mee het Merwedekanaal over.